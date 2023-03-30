Важное 30 марта 2023, 19:50 Российские силы отразили попытку ВСУ прорваться на Угледарском направлении Пушилин рассказал об отражении попыток ВСУ с боем пройти на Угледарском направлении РИА «Новости»

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Попытка украинских военных провести разведку боем на Угледарском направлении провалилась благодаря действиям подразделений российских войск. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что российские войска успешно отражают все попытки украинских военнослужащих пройти вперед и при возможности выходят на более выгодные рубежи.

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«На Угледарском направлении позиционное противостояние, то есть попытки противника контратаковать, где-то провести разведку боем. Наши подразделения достаточно успешно все отражают и при возможности улучшают свои позиции», — отметил Пушилин.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что удары по Угледару наносят войска Восточной группировки войск, действующие в Южно-Донецком и Запорожском направлениях. За минувшие сутки на этом участке проведения специальной военной операции они уничтожили 25 солдат из личного состава войск противника, а также две боевые бронированные машины.