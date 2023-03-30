30 марта 2023, 19:50
Российские силы отразили попытку ВСУ прорваться на Угледарском направлении
Пушилин рассказал об отражении попыток ВСУ с боем пройти на Угледарском направлении
Попытка украинских военных провести разведку боем на Угледарском направлении провалилась благодаря действиям подразделений российских войск. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что российские войска успешно отражают все попытки украинских военнослужащих пройти вперед и при возможности выходят на более выгодные рубежи.
Реклама
«На Угледарском направлении позиционное противостояние, то есть попытки противника контратаковать, где-то провести разведку боем. Наши подразделения достаточно успешно все отражают и при возможности улучшают свои позиции», — отметил Пушилин.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что удары по Угледару наносят войска Восточной группировки войск, действующие в Южно-Донецком и Запорожском направлениях. За минувшие сутки на этом участке проведения специальной военной операции они уничтожили 25 солдат из личного состава войск противника, а также две боевые бронированные машины.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама