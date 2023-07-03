Спецоперация 03 июля 2023, 11:12 Российские военнослужащие сорвали попытку наступления ВСУ под Соледаром РИА «Новости»: Южная группировка войск пресекла попытку наступления ВСУ под Соледаром РИА «Новости»

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Военнослужащие ВС России из Южной группировки войск остановили попытки Вооруженных сил Украины перейти в наступление под Соледаром. Об этом РИА «Новости» сообщил командир артиллерийского подразделения 200-й бригады.

По словам военнослужащего, силы противника заняли исходный район для наступления с использованием лесопосадок. Выдвижение ВСУ вскрыли с помощью расчетного беспилотника. Командир показал корреспонденту подтверждающее видео, снятое ночью с БПЛА.

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«Противник выдвигается, для того чтобы рано утром перейти в наступление, противник был вскрыт, по нему применили огневое поражение», — сказал военнослужащий.

Он уточнил, что группу украинцев численностью до 50 человек уничтожили приблизительно на 80%. Через несколько часов российские силы вскрыли вторую группу противника численностью до 20 человек. Она выдвигалась ближе к Соледару для наступления в первом эшелоне. Участников этой группы также уничтожили.

Ранее глава пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что ВС России ударили ракетами по ВСУ на трех направлениях, в том числе на Соледаро-Артемовском. Противник получил огневое поражение.