Спецоперация 04 сентября 2023, 16:26 ВСУ получили дроны с искусственным интеллектом Минобороны Украины: ВСУ получили дроны с ИИ и дальностью полета до 10 километров Министерство обороны Украины

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Минобороны Украины допустило к эксплуатации дроны Saker Scout с искусственным интеллектом, дальность полета которых достигает 10 километров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что «продвинутая оптика» самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники и передает информацию в командный пункт. Дроны могут оснащать инфракрасной оптикой для работы ночью. Кроме того, они интегрируются в любую «систему ситуационной осведомленности» в ВСУ.

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В комплекс входят флагманский дрон-разведчик и несколько дронов-камикадзе типа FPV. В Минобороны Украины отметили, что процедура допуска дронов к эксплуатации прошла максимально быстро.

Ранее стало известно, что на Камчатке запустили производство военных дронов-камикадзе и первую партию уже скоро направят в зону спецоперации. Инженерам удалось собрать и подготовить к отправке 80 беспилотников. На Камчатке организуют обучение управлению и обслуживанию этих аппаратов.