Армия 04 сентября 2023, 08:46 Производство военных дронов-камикадзе стартовало на Камчатке Глава Камчатки Солодов: в крае запустили производство дронов-камикадзе РИА «Новости»

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Первая партия созданных на Камчатке дронов-камикадзе скоро отправится в зону СВО. Об этом заявил глава края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что инженеры уже собрали и подготовили к отправке 80 БПЛА. Чиновник пообещал, что правительство региона обеспечит связь между камчатскими производителями и операторами. Кроме того, оно наладит в крае обучение военных управлению и обслуживанию беспилотников.

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«Оборудование будут получать военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад», — отметил Солодов.

Он добавил, что проект сборки БПЛА на Камчатке получил возможность реализации благодаря поддержке в рамках ТОР «Патриотическая».

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