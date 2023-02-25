Спецоперация 25 февраля 2023, 16:05 Советник Пушилина заявил о больших потерях ВСУ под Артемовском и Угледаром Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ потеряли тысячи бойцов под Артемовском и Угледаром Сайт президента Украины

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За последние два месяца ВСУ потеряли тысячи бойцов на Артемовском и Угледарском направлениях, рассказал ТАСС советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, российские военные при выполнении боевых задач не теряют «человеческого лица».

Советник Дениса Пушилина заявил, что за последние два месяца ВСУ потеряли тысячи человек убитыми на двух направлениях с учетом сражений за Соледар.

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«Иногда за сутки лишь на одном участке фронта украинская группировка теряет не менее сотни солдат», — уточнил Гагин.

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Несмотря на активное ведение боевых действий, российские военнослужащие не теряют человеческого лица — гуманно относятся не только к пленным, но и с уважением относится к телам бойцов ВСУ. При возможности их стараются вывезти с линии соприкосновения, чтобы передать родственникам. Если сделать это невозможно, их захоранивают под номерами.

Пожелавшие остаться неназванными американские чиновники заявили, что Китай может поставить России беспилотники и артиллерийские системы. По их информации, сейчас власти КНР обсуждают такую возможность.