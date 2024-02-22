Спецоперация 22 февраля 2024, 03:09 ВСУ подготовились к бегству из Курахова Советник главы ДНР Гагин предрек бегство ВСУ из Курахова РИА «Новости»

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Украинские власти эвакуировали представителей силовых ведомств и чиновников из города Курахово, который расположен на территории ДНР. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил советник главы региона Дениса Пушилина Ян Гагин.

Он также сообщил, что после освобождения российскими войсками Марьинки Брюссель и Вашингтон потребовали от украинского президента Зеленского превратить Курахово в укрепрайон.

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«Крепости из Курахово тоже не выйдет: оттуда уже эвакуированы архивы, чиновники и СБУ. Мы двигаемся на Курахово», — подчеркнул Гагин.

По его словам, этот населенный пункт представляет собой значимый транспортный узел снабжения группировки ВСУ.

Ранее военный корреспондент украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко заявила, что украинская армия может оказаться «в клещах» в Угледаре, а потом повторить судьбу перешедшей под контроль российских военных Авдеевки.