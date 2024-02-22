Мир 22 февраля 2024, 02:02 Украинская журналистка предрекла, что ВСУ окажутся в «клещах» в Угледаре Журналистка ТСН заявила о риске попадания ВСУ в «клещи» в Угледаре РИА «Новости»

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Украинская армия может оказаться «в клещах» в Угледаре, а потом повторить ситуацию с перешедшей под контроль российских военных Авдеевки. Об этом заявила военный корреспондент украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко на странице Facebook*.

«Авдеевка — все. Курахово (город на подконтрольной ВСУ части ДНР — прим. ред.) приготовиться. Этому направлению зря не уделяли внимания. Если [войска России] там продвинутся, то мы будем иметь еще один Артемовск/Авдеевку. Только это будет Угледар. И наши силы рискуют оказаться там в клещах», — заявила журналистка.

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По словам Кириенко, командование оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» должно приказать построить на этой территории вторую линию обороны и сделать это следует как можно скорее.

Ранее военный эксперт Алексей Живов заявил, что после освобождения Авдеевки российские войска направятся в Угледар, поселок с названием Нью-Йорк и Славянско-Краматорскую агломерацию. Он отметил, что ВС России продолжат выполнять задачи СВО.

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