Спецоперация 23 января 2023, 01:10 ВСУ отступили из села Каменское в Запорожской области Рогов: ВСУ отступили из села Каменское в Запорожской области РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие отступили из села Каменское. Теперь эта территория стала серой зоной, заявил РИА «Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Благодаря нашим наступательным действиям боевики Зеленского выбиты из села Каменское и в данный момент находятся в северных окрестностях села», — сообщил он.

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Рогов уточнил, что населенный пункт располагается на берегу реки Янчекрак. В этом месте она впадает в Каховское водохранилище Днепра. По словам члена ВГА, сейчас бои продолжаются на Запорожской линии фронта. Там работает артиллерия.

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Каменское, как пояснил Рогов, представляет собой важный населенный пункт. Если российские войска возьмут его под контроль, то они смогут продвинуться к Степногорску. После этого откроется путь к Запорожью.