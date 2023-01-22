Спецоперация 22 января 2023, 00:08 ВСУ столкнулись со «снарядным голодом» на Запорожском направлении Член ВГА Рогов: украинские военные испытывают «снарядный голод» на Запорожском направлении РИА «Новости»

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У Вооруженных сил Украины появились проблемы с поставкой боеприпасов на Запорожском направлении. Из-за этого наблюдается снижение интенсивности огня вражеской артиллерии, заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сейчас у них в прямом смысле начался снарядный голод: если раньше они накидывали по два-три десятка снарядов и не останавливались, то теперь буквально один-два снаряда — и тишина. <…> Полноценно вести боевые действия у них не получается», — отметил он.

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Рогов уверен, что к такому результату привело взятие под контроль российскими подразделениями села Лобковое. Этот населенный пункт имеет стратегическую важность на Запорожском направлении.

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«Благодаря нему и той высоте, на которой это село находится, контролируется вся дорога, связывающая Каменское с Ореховым», — объяснил член ВГА.

По его словам, украинские боевики не смогут перебрасывать живую силу, боеприпасы и технику, что скажется на логистике и обеспечении армии.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что российские военные освободили село Краснополье, расположенное рядом с железнодорожной станцией Соль и на севере Соледара.