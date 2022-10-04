ВСУ открыли огонь по школе-интернату в Докучаевске | 360°

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ВСУ открыли огонь по школе-интернату в Докучаевске

ВСУ обстреляли школу-интернат в Докучаевске

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ВСУ открыли огонь по Докучаевску. Удар они нанесли по школе-интернату и ряду других объектов инфраструктуры города. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны (ТерО) ДНР.

Пострадавшее учебное заведение расположено на улице Ленина. Степень разрушений, количество пострадавших и другие последствия прилета украинских снарядов на территорию школы-интерната пока не уточняются.

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«Также повреждены автостанция, магазины, кафе», — сообщили представители ТерО ДНР.

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Они призвали местных жителей беречь себя и близких. Также сотрудники ведомства рекомендовали оставшемуся в республике населению не выходить из дома без острой необходимости.

В середине сентября ВСУ уже открывали огонь по учреждениям для детей в Докучаевске. От прилета украинских снарядов по местному детсаду трое несовершеннолетних получили ранения 14-го числа. Всего от обстрела здания со стороны ВСУ пострадало пять человек. Среди них — дети 2016, 2017 и 2018 годов рождения. Их состояние не уточняется.

ДНР

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