Число раненных при обстреле детсада в Докучаевске детей увеличилось до трех | 360°

Спецоперация 14 сентября 2022, 17:05 Поделиться Telegram

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Viber Число раненных при обстреле детсада в Докучаевске детей увеличилось до трех Штаб теробороны ДНР: число раненных детей при обстреле в Докучаевске выросло до трех РИА "Новости"

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Число получивших ранения детей после атаки украинских националистов на детский сад в Докучаевске Донецкой Народной Республики увеличилось до трех. Об этом заявил штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.

Всего при обстреле пострадали пять человек, среди них трое детей 2016, 2017 и 2018 годов рождения.

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«В результате обстрела вооруженных формирований Украины число раненых в Докучаевске увеличилось до пяти человек, среди них трое детей», — отметили в штабе.

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Об атаке ВСУ на Докучаевск стало известно утром 14 сентября. Всего националисты выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра со стороны населенного пункта Новомихайловка.

Специальная операция России на Украине продолжается с 24 февраля. Президент Владимир Путин поставил ее задачами денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

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