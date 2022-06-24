ВСУ отойдут от Северодонецка на новые укрепленные позиции

Украинские военнослужащие отойдут от Северодонецка на новые укрепленные позиции, так как сейчас потери увеличиваются с каждым днем. Об этом в эфире украинского телеканала «Дом» сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, написало РИА «Новости».

«Наши ребята отойдут на новые укрепленные позиции, оставаться на разбитых точках нет смысла. Число погибших растет пропорционально с каждым днем», — сообщил он.

По его словам, националисты отойдут на новые точки, откуда возобновят боевые действия против войск ЛНР.

Гайдай добавил, что гражданская инфраструктура в Северодонецке уничтожена почти на 90%.

Ранее глава Луганской военной администрации признал успешность войск ЛНР в продвижении около населенного пункта Лисичанск.