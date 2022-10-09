ВСУ открыли огонь по Горловке и Донецку из тяжелой артиллерии | 360°

Спецоперация 09 октября 2022, 09:11 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ открыли огонь по Горловке и Донецку из тяжелой артиллерии ВСУ выпустили по Горловке и Донецку восемь крупнокалиберных снарядов

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Утром 9 октября ВСУ открыли огонь по нескольким населенным пунктам ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 07:58 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк», — рассказали представители ведомства.

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По их данным, в Куйбышевский район столицы ДНР прилетело три снаряда калибра 155 миллиметров.

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Также представители республики в СЦКК зафиксировали обстрел Горловки со стороны украинской армии. Они сообщили, что в 08:15 по местному времени (совпадает с московским) ВСУ выпустили по поселку шахты имени Гагарина пять снарядов калибра 152 миллиметра.

О пострадавших, разрушениях и иных последствиях обстрелов этих населенных пунктов пока не сообщается.

По данным представительства ДНР в СЦКК, это были не единственные зафиксированные прилеты украинских снарядов на территории республики за утро 9 октября. Ранее сообщалось об обстреле трех населенных пунктов региона за 13 минут.

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