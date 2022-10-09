ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР за 13 минут | 360°

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ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР за 13 минут

СЦКК ДНР: утром 9 октября ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку

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Ранним утром украинские боевики всего за 13 минут обстреляли три населенных пункта Донецкой Народной Республики: Донецк, Макеевку и Ясиноватую. Это следует из сводки представителей ДНР с Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

В 06:49 с направления Нетайлово по Киевскому району Донецка выпустили снаряд калибром 155 миллиметров. В 07:00 под удар попал Кировский район Макеевки — на него со стороны Орловки обрушились четыре снаряда того же калибра. А в 07:02 еще три снаряда прилетели оттуда же в Ясиноватую.

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В результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ 8 октября погибли три человека, ранены еще пять. Вооруженные силы Украины за сутки выпустили по территории ДНР более 200 боеприпасов различного типа, включая БМ-21 «Град». Под ударом оказались Донецк, Ясиноватая, Новобахмутовка, Макеевка, Яковлевка, Новоселовка, Верхнеторецкое, Горловка, Александровка, Пантелеймоновка и Зайцево.

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