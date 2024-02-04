Спецоперация 04 февраля 2024, 15:04 Мобилизованных украинцев отправили на штурм берега Днепра с заблокированными рациями Безсонов: ВСУ пытаются штурмовать левый берег Днепра с заблокированными рациями Ministry of Defense of Ukraine

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Командование ВСУ отправило мобилизованных украинцев на штурм левого берега Днепра с заблокированными на конкретных частотах рациями. Об этом в Telegram-канале сообщил военный обозреватель и публицист Роман Безсонов со ссылкой на «Военную хронику».

По информации источника, бойцы 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ отправились в зону активных боевых действий с заблокированными рациями. На этот шаг командование пошло, чтобы мобилизованные военные могли связаться лишь со своими сослуживцами на правом берегу реки и не сдались в плен российской стороне.

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Авторы публикации объяснили недоверие руководства ВСУ к мобилизованным тем фактом, что в эти штурмовые группы в Херсонской области в основном попадают наркоманы, алкоголики и отказники из частей на других участках фронта.

Главными задачами такого контингента остается наблюдение и физическое присутствие на левом берегу Днепра.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВС России потопили лодку с десантом ВСУ, который попытался высадиться на левый берег Днепра.