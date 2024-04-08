Спецоперация 08 апреля 2024, 17:09 ВСУ оставили позиции под Вербовым на Запорожском направлении Рогов сообщил об отступлении ВСУ у Вербового под натиском ВС России РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ под натиском военнослужащих ВС России оставили позиции и отступили северо-западнее села Вербовое на Запорожском направлении, заявил глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова привело РИА «Новости».

Российские военные, уточнил Рогов, взяли опорный пункт ВСУ и зачищают лесопосадку. Они улучшили свои позиции по переднему краю, добавил Рогов.

Реклама

Российская артиллерия прицельно бьет по украинским позициям в районе Работина и Вербового. Противник потерял несколько САУ, артиллерийскую систему и минометы.

ВСУ пытались атаковать, но российские военные отбросили украинских солдат назад, подытожил Рогов.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки ВС России уничтожили шесть украинских танков. ВСУ также несут потери в живой силе.