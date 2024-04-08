Спецоперация 08 апреля 2024, 16:45 Названо число уничтоженных за сутки танков ВСУ в зоне СВО Минобороны заявило об уничтожении шести танков ВСУ в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска за минувшие сутки уничтожили шесть украинских танков на трех направлениях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в ежедневной сводке о ходе боевых действий.

Первые два танка уничтожили подразделения Южной группировки войск, действующие на Донецком направлении. Военные нанесли поражение 67-й, 93-й механизированным бригадам ВСУ около сел Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики.

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В результате боевых действий противник потерял не только два танка, но и две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, американскую гаубицу М777, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, а также самоходки «Акация» и «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили три танка противника ударом по позициям 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районе сел Работино, Степовое и Павловка Запорожской области.

Кроме того, украинская армия потеряла четыре автомобиля, американскую артиллерийскую установку М109 Paladin, две гаубицы М 119 и гаубицу Д-30.

Еще один танк уничтожила группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. В ходе боев российские военные поразили подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны около поселка Урожайное и села Старомайорское Донецкой Народной Республики. Среди другой уничтоженной техники противника оказались три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и британская гаубица FH-70.

В Минобороны подчеркнули, что на всех трех участках проведения специальной военной операции российские военные улучшили свое положение и вышли на выгодные рубежи.