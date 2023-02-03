Важное 03 февраля 2023, 10:56 ВСУ оставили Белогоровку в ЛНР Глава Лисичанска Скорый заявил об освобождении Белогоровки РИА «Новости»

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Последний населенный пункт на территории Луганской Народной Республики, который находился под контролем ВСУ, теперь свободен. Об освобождении Белогоровки сообщил исполняющий обязанности мэра Лисичанска Андрей Скорый сообщил об освобождении. Его видеообращение опубликовали в Telegram-канале «Летнаб».

«Вчера Лисичанск освободил свою территорию благодаря нашим российским войскам. Белогоровка уже наша, оттуда уже местных жителей привезли сюда, люди плакали», — сказал Скорый.

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Отдельно он обратился к военным, выразив им благодарность за их ратный труд.

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Белогоровка — поселок городского типа в пригороде Лисичанска. Расстояние между ними составляет 16 километров. Сам Лисичанск освободили от ВСУ летом 2022 года.

В конце декабря полковник в отставке ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские подразделения частично остались на территории ЛНР и продолжили обстреливать мирные города реактивной системой залпового огня HIMARS.