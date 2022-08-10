ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Зайцево под Горловкой

В ДНР под Горловкой идет сильный бой в районе поселка Зайцево. ВСУ обстреливают жилые дома, чтобы отвлечь силы Народной милиции. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в Telegram-канале.

«Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил. Просим всех оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу. Все службы работают в усиленном режиме» — написал Приходько.

Мэр также выложил фотографии уничтоженного в результате обстрела ВСУ развлекательного центра «Бермуды» в жилом массиве «Солнечный».

В результате последних обстрелов Горловки со стороны ВСУ более тысячи абонентов остались без света. По данным российских СМИ, утром 10 августа украинская армия обстреляла город из артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров.

Ранее ВСУ обстреляли автобусную остановку в спальном районе Горловки. Информацию подтвердил мэр города Иван Приходько.