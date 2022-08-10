ВСУ открыли огонь по автобусной обстановке в Горловке

ВСУ обстреляли автобусную остановку в спальном районе Горловки. Об этом сообщили на сайте Донецкого агентства новостей.

Информацию подтвердил мэр города Иван Приходько.

«Украинские боевики подвергли обстрелу жилой массив „Солнечный“. Стало известно о попадании вражеских снарядов в районе автобусной остановки по улице Гречнева», — отметил градоначальник.

Помимо остановки, под обстрел попал местный развлекательный центр «Бермуды». Точной информации о пострадавших и разрушениях в результате прилета пока нет.

Ранее стало известно, что в результате последних обстрелов Горловки со стороны ВСУ более тысячи абонентов остались без света. Об этом сообщил RT. По данным российских СМИ, утром 10 августа украинская армия обстреляла город из артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров. О пострадавших и погибших в результате этих прилетов пока не сообщается.