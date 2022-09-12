ВСУ обстреляли железнодорожный мост в Херсонской области | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 14:06 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ обстреляли железнодорожный мост в Херсонской области ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS в железнодорожный мост в Херсонской области РИА Новости

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Украинские военные выстрелили три раза из реактивной системы залпового огня HIMARS в железнодорожный мост в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Среди мирного населения никто не погиб и не пострадал.

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«В 12:45 ВСУ очередной раз выпустили три ракеты [из РСЗО] M142 HIMARS по железнодорожному мосту, российская система ПВО сработала вовремя», — заявил источник.

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Ранее ВСУ обстреляли Докучаевск и Карло-Марксово в ДНР. Они выпустили девять ракет из РСЗО HIMARS. Также утром 12 сентября выпустили снаряды по пунктам Орловка, Минеральное, Яковлевка, Новгородское, Пантелеймоновка, Курдюмовка, Зайцево и Щербиновка.

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