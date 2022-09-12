ВСУ обстреляли железнодорожный мост в Херсонской области | 360°

Все новости

Криминал

12 сентября 2022, 14:26

Подруги из Ставрополья похитили у пенсионерок 500 тысяч рублей

Интересное

12 сентября 2022, 14:23

«АвтоВАЗ» выпустит новый кроссовер на собственной платформе. Цена гарантирует машине успех и популярность

Реклама

Деньги

12 сентября 2022, 14:20

Биржевые цены на газ в Европе пошли вниз

Спецоперация

12 сентября 2022, 14:17

Песков заявил, что Россия не собирается отводить свои войска с территории Запорожской АЭС

Подмосковье

12 сентября 2022, 14:16

Все жилые дома Подмосковья подготовят к отопительному сезону до 15 сентября

Спецоперация

12 сентября 2022, 14:13

Союзные войска взяли под контроль город Красный Лиман

Подмосковье

12 сентября 2022, 14:11

Спортсменка из Истры выиграла первенство России по лыжероллерам

Спецоперация

12 сентября 2022, 14:06

ВСУ обстреляли железнодорожный мост в Херсонской области

Важное

12 сентября 2022, 14:05

Путин назвал действия недружественных стран против России импульсивными и непредсказуемыми

Спецоперация

12 сентября 2022, 14:06

ВСУ обстреляли железнодорожный мост в Херсонской области

ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS в железнодорожный мост в Херсонской области

Читать 360tv в

Украинские военные выстрелили три раза из реактивной системы залпового огня HIMARS в железнодорожный мост в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Среди мирного населения никто не погиб и не пострадал.

Реклама

«В 12:45 ВСУ очередной раз выпустили три ракеты [из РСЗО] M142 HIMARS по железнодорожному мосту, российская система ПВО сработала вовремя», — заявил источник.

Реклама

Ранее ВСУ обстреляли Докучаевск и Карло-Марксово в ДНР. Они выпустили девять ракет из РСЗО HIMARS. Также утром 12 сентября выпустили снаряды по пунктам Орловка, Минеральное, Яковлевка, Новгородское, Пантелеймоновка, Курдюмовка, Зайцево и Щербиновка.

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама