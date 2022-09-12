ВСУ выпустили девять ракет из HIMARS по Докучаевску и Карло-Марксово | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 09:57 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ выпустили девять ракет из HIMARS по Докучаевску и Карло-Марксово СЦКК ДНР сообщил об обстреле Докучаевска и Карло-Марксово из HIMARS defense.gov

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Вооруженные силы Украины обстреляли город Докучаевск и поселок Карло-Марксово в Донецкой Народной Республике. За два часа они выпустили девять ракет из американского РСЗО HIMARS, сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

«По уточненной информации, в 00:35 с направления населенного пункта Курахово в направлении населенного пункта Докучаевск выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS <…> В 02:15 с направления населенного пункта Часов Яр в направлении населенного пункта Карло-Марксово выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS», — сказано в Telegram-канале представительства.

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В 7:30 украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и поселок Зайцево, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 125 миллиметров из танка.

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Ведомство уточнило, что утром 12 сентября также зафиксировало обстрелы со стороны ВСУ в сторону населенных пунктов Орловка, Минеральное, Яковлевка, Новгородское, Пантелеймоновка, Курдюмовка, Зайцево и Щербиновка. Всего с 8:05 до 9:20 бойцы ВСУ выпустили 22 снаряда.

Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли Донецк.

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