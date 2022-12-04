Спецоперация 04 декабря 2022, 14:18 ВС России стали действовать слаженнее в ЛНР — разведчик Российский разведчик заявил о слаживании действий силовиков в ЛНР РИА «Новости»

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ВС России стали действовать слаженнее в ЛНР, эффективность их действий выросла, рассказал РИА «Новости» российский разведчик. По его словам, переломный момент наступил около двух с половиной недель назад.

Собеседник агентства подчеркнул — российские подразделения стали действовать как единое целое

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«Когда мы здесь заварили общее дело и работаем для одной цели, только тогда пошло продвижение», — рассказал военный. Он добавил, что в рядах ВСУ все друг другу подсказывают, помогают и прикрывают. По его словам, это позволяет союзным силам продвигаться вперед.

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