Спецоперация 24 ноября 2022, 00:57 ВСУ обстреляли центр Донецка Представительство ДНР в СЦКК: украинские военные выпустили по Донецку 10 снарядов РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины выпустили 10 артснарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка. Об этом представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило в своем Telegram-канале.

Обстрел со стороны противника зафиксировали в 23:30.

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«По направлению: населенный пункт Орловка — город Донецк: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров», — отметили в представительстве.

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Украинская армия обстреливает территории ДНР практически каждый день. Накануне утром удары были нанесены по Донецкой Народной Республике. Под огнем оказались Пантелеймоновка, Макеевка и Яковлевка. А 12 ноября Донецк пережил четыре обстрела украинских военных за 30 минут, в ходе которых ВСУ выпустили 44 ракеты из «Града».

Село Устинка Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки поврежден один частный дом и линия электропередачи. Жители трех сел остались без света.