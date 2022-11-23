23 ноября 2022, 14:10
Три села в Белгородской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ
Гладков заявил об обстреле украинскими военными села Устинка
Село Устинка Белгородского района оказалось под огнем ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате атаки оказался поврежден один частный дом и линия электропередачи. Три села пока остаются без света.
«Без электроэнергии сейчас остаются села Устинка, Лозовое и Нечаевка. Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий», — уточнил Гладков.
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Специалисты продолжают подомовой обход территории. Данные о пострадавших не поступали, добавил губернатор.
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Накануне, 22 ноября, Гладков сообщил о гибели супружеской пары в селе Староселье Краснояружского района. Семья подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. По факту случившегося идет проверка.
Губернатор отметил, что следователям нужно будет установить, как жители оказались в селе. С 27 октября в этом муниципалитете ввели режим ЧС.
В Белгородской области до 6 декабря продлили «желтый» уровень террористической опасности.
ВСУ
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