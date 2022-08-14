ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР за 20 минут

За 20 минут ВСУ обстреляли три населенных пункта Донецкой Народной Республики. Это следует из сводки представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

В 06:00 со стороны Орловки ударили по Червоногвардейскому району Макеевки — выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра. В это же время со стороны Первомайского обстреляли Куйбышевский район Донецка (восемь снарядов того же калибра). Наконец, в 06:20 зафиксировали удар по Пантелеймоновке со стороны Новгородского — на населенный пункт обрушили еще пять снарядов.

Ранее политолог Евгений Михайлов назвал переломным моментом спецоперации освобождение поселка Пески под Донецком. Он пояснил, что это мощный укрепрайон, который украинские военные готовили много лет и откуда били по мирному населению и за него шла серьезная битва. После освобождения Песок украинская армия обречена на поражение. Михайлов предрек их скорое массовое бегство.