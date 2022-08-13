Политолог Евгений Михайлов заявил, что после освобождения населенного пункта Пески в ДНР украинцы могут только сдать. Это переломный момент спецоперации, поделился мнение эксперт в беседе с «360».

Далее — прямая речь.

На мой взгляд, сегодня был чрезвычайно интересный брифинг Минобороны в исполнении генерала Конашенкова. Прежде всего я, конечно бы, отметил основной акцент — это освобождение поселка Пески под Донецком. Была мощная битва, это мощнейший укрепрайон, который украинские военные готовили на протяжении долгих лет и откуда наносились удары по мирному населению. Я хотел бы сказать, конечно, что освобождение Песков полностью меняет картину боевых действий, это фактически перелом в битве за Донбасс.

В дальнейшем, я думаю, мы увидим массовое бегство, уже окончательное бегство украинских военных, потому что мы продолжаем перемалывать их. Уничтожение двух рот 72-й механизированной бригады ВСУ — это, конечно, моральный удар, помимо того, что удар именно по живой силе. И мы сейчас, я думаю, увидим массовое поднятие белых флагов. Вопрос только, кто позволит сдаться в плен. Шанс в плен сдаться был раньше. Сейчас все прекрасно понимают, что в этих районах мало тех, кого призвали недавно. У ВСУ в районе Донецка находятся самые боеспособные части, самые злобные, именно те, у кого мысли были направлены на уничтожение мирных жителей Донецка. Они не щадили никого, и сейчас идет перемалывание. Уничтожение в Краматорске HIMARS — это все звенья одной цепи. Уничтожение вертолетов Ми-8 — это просто данность. Ежедневные отчеты будут продолжаться.

Но, опять же, хотел бы отметить, что главное — это освобождение Песков, главное, что сейчас идет упор на освобождение Артемовска, его еще называют вроде Бахмутом, его переименовали, но мы все знаем, что это город Артемовск. И перелом состоялся. То есть многие предполагают, что это, возможно, перелом. Я считаю, что перелом в битве за Донбасс состоялся. Освобождение Песков — это как раз та грань, после которой украинским военным остается только бежать либо сдаваться в плен, иного не дано.