Бойцы ВСУ выпустили по Новолуганскому противопехотные мины «Лепесток» после того, как покинули населенный пункт. «Подарок» они оставили мирным жителям, написали «Известия».

Противопехотная фугасная мина «Лепесток» нажимного действия запретили Оттавской конвенцией. Украина ратифицировала это соглашение в 2005 году, однако регулярно его нарушает.

На «Лепестке» уже подорвался житель Новолуганского. Мужчина не посмотрел под ноги и наступил на мину. После срабатывания механизма он получил серьезную травму. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он проходит лечение.

Российские военнослужащие и бойцы ЛНР и ДНР продолжают наступление под Авдеевкой. Они уверены, что в скором времени возьмут город под контроль, вытеснив ВСУ.