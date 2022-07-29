Войска РФ и Донбасса уверены, что уже совсем скоро займут Авдеевку — город, из которого постоянно обстреливали мирных жителей Донецка. При этом ВСУ уже не до маневров или контрударов. Они просто пытаются удержаться на своем клочке земли и намерены биться до последнего, ведь отступать украинским военным не дают свои же заградотряды.

Наступление на Авдеевском направлении

Союзные армии Донбасса и России готовятся в ближайшее время освободить Авдеевку. При поддержке авиации отлично работает артиллерия. Она точными выстрелами разносит укрепления украинских военных, сообщил военкор ВГТРК Андрей Руденко. С воздуха им помогают «Аллигаторы» — боевые российские вертолеты Ка-52. Они корректируют огонь и помогают пехоте ориентироваться на местности. Экипажи отрабатывают свои задачи над низиной, скрываясь в складках местности.

Довольно часто работает самоходная артиллерийская установка «Пион» калибром 203 миллиметра. Это орудие предназначено для поражения особо важных целей и объектов противника, расположенных в тактической глубине обороны за линией фронта. Точность попадания снаряда такого «цветка войны» — до одного метра. А дальность стрельбы доходит до 50 километров, рассказал Теlеgrаm-канал «Эхо войны».

Некоторые аналитики предполагают, что Вооруженные силы Украины все-таки рискнут двинуться в наступление, бросив на это все накопленные резервы. Не исключено, что подобный прорыв, пусть и обреченный на поражение, будет сопровождаться массовой дезинформацией СМИ о якобы издевательствами над пленными украинскими военными или убийстве мирных граждан, панике, нехватке войск оружия в ВС РФ, предположил Теlеgrаm-канал «Старше Эдды».

Из Авдеевки обстреливали Донбасс

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «360» напомнил, что Авдеевка, одно из старейших поселений региона, с 2014 года на устах у всех, кто переживал и переживает за Донбасс, гибель его мирных жителей. Именно оттуда постоянно обстреливались люди в жилых кварталах Донецка.

«Разумеется, Авдеевка чрезвычайно важна, она имеет большое значение, потому и в 2014 году за нее были весьма ожесточенные бои, и сегодня. Город является стратегическим пунктом: позволяет противнику вести обстрелы и контролировать значительные сектора Донбасса, которые надо освобождать. Сейчас этот участок поджимают с нескольких сторон, и успех в принципе прогнозируем. Думаю, в ближайшее время населенный пункт окажется под контролем союзных сил», — сказал политолог.

Кошкин отметил, что нельзя сравнивать Авдеевку и Мариуполь. Последний имел немало своих важных особенностей, в числе прочего там находился полк «Азов»*, там был расположен металлургический комбинат «Азовсталь». События в этом городе и в его окрестностях формировали главную повестку информационных агентств всего мира. Словом, это целая история в жизни и освобождении Донбасса.

ВСУ будут цепляться за землю

Авдеевка же занимает свою нишу. С военной точки зрения это важный пункт, и армия готовится к его взятию и освобождению. Тем самым в значительной степени будет решена задача по обеспечению безопасности жителей Донбасса. По словам политолога, сейчас ВСУ постоянно находятся в оборонительном режиме, хотя их и призывают к контрударам. Конечно, украинские военные совершают какие-то маневры местного значения, но в целом они находятся в концепции защиты.

«Для них выход на открытую местность — это не стратегический простор, а зона сплошного поражения. В воздухе преимущество за нами. Поэтому о каких-то контрударах, передвижениях, масштабных маневрах украинской армии говорить не приходится. ВСУ будут максимально цепляться за землю и биться до последнего. Хотя украинские военнослужащие жалуются, что ими никто не занимается: нет обеспечения, огневой поддержки, руководства. Их просто бросают и держат сзади заградотряды, которые не дают ни сдаться, ни уйти в тыл», — сказал Кошкин.

Украина бьет по своим

То, что украинские войска нередко «подбадривают» выстрелами в спину, известно. Однако палачи стараются дотянуться и до своих солдат в плену. В ночь на 29 июля украинские военные нанесли удар по тюрьме в Еленовке. Выстрелы из реактивной системы залпового огня HIMARS, которую ВСУ любезно предоставили американцы, попали в барак с пленными боевиками «Азова»*. Вначале сообщалось о 40 погибших, сейчас это число превысило полсотни. Ранены оказались 75 военнопленных, а также восемь сотрудников колонии.

Замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заметил: такой налет показывает, что военно-политическое руководство Украины, видимо, решило «избавиться от ненужного балласта». Пленные «азовцы»* часто признавались на камеру в своих преступлениях против мирного населения, казнях и пытках пленных. Кроме того, они подтверждали причастность высшего украинского руководства к террору против гражданских. Похоже, что прицельный удар ракетами — попытка навсегда закрыть рот свидетелям и запугать тех, кто выжил.

* «Азов» — украинская националистическая организация, признанная экстремистской и запрещенная в России.