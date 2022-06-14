ВСУ обстреляли Пантелеймоновку ракетами из «Града»

Утром 14 июня Вооруженные силы Украины дважды атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики. Они обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

В 04:20 боевики выпустили по Гольмовскому восемь снарядов калибром 122 миллиметра, в 05:00 — 10 ракет из БМ-21 «Град». Обстрелы велись из населенных пунктов Кодема и Авдеевка.

Тем временем жители освобожденных территорий рассказали о зверствах националистов. Мужчина из Мариуполя пожаловался на то, что они не давали тушить дома и стреляли по ногам.