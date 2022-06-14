Житель Мариуполя рассказал, как «азовцы» не давали тушить дома и стреляли по ногам

Мариуполец Игорь Кирпота рассказал следователям СК России, как «азовцы»* не давали тушить дома, стреляли по ногам. Эвакуироваться в Новоазовск помогли российские военные, передало слова жителя Мариуполя РИА «Новости». Сейчас Кирпота живет у дочери в ЛНР.

«Все началось со 2 марта. Все соседи, когда начались сильные обстрелы, перешли в подвал. У нас в подвале было где-то 32 человека», — рассказал мариуполец.

Мужчина рассказал, что вместе с соседями прожил в подвале весь март. За это время погибли четыре человека, их похоронили во дворе. По словам Кирпоты, недалеко от их дома в школе располагалась база националистов из полка «Азов»*. Боевики не позволяли мирным жителям тушить пожары в домах.

«Стреляли по ногам из автоматов, пулеметов», — сообщил Кирпота.

После долгого сидения в подвале люди решили покинуть дом. Несколько кварталов прошли пешком. Российские военные выразили готовность помочь местным жителям, вместе с другими мариупольцами Кирпоту вывезли в соседний Новоазовск.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.