ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

Вооруженные силы Украины в очередной раз накрыли огнем населенные пункты Донецкой Народной Республики. Минувшей ночью целями ракет националистом стали Донецк, поселок Гольмовской и село Доломитное, сообщила в сводке пресс-служба представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Донецк обстреляли шестью снарядами калибром 122 миллиметра, Гольмовский получил 10 калибром 155 миллиметров, а Доломитное пострадало от 25 мин калибром 120 миллиметров и шести снарядов калибром 152 миллиметра.

О разрушениях и пострадавших ничего не сообщается.

Накануне генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что националисты в Славянске разместили тяжелую военную технику в зданиях школ.