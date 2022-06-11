ВСУ разместили РСЗО и артиллерию в учебных заведениях в ДНР

Украинские военные разместили артиллерийские орудия, тяжелую военную технику, а также РСЗО в школах Славянска (ДНР). Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Славянске Донецкой Народной Республики в зданиях школы-интерната № 1 и НИИ Высоких напряжений размещены военнослужащие подразделений ВСУ (ул. Генерала Н.Батюка), оборудованы склады оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории размещены РСЗО», — сообщил генерал в ходе брифинга.

Также в двух школах города — № 17 на Олимпийской улице, и № 9 на Кутузовской — боевики националистических батальонов оборудовали огневые позиции. Вблизи учебных заведений они разместили артиллерийские орудия американского производства, отметил Мизинцев.

Украинские подразделения, как указали в Минобороны РФ, дислоцированы также в Приволье (ДНР) на территории лицея № 7, школы № 29, по периметру развернуты блокпосты, а также оборудованы огневые точки.

Опорный пункт оборудовали неонацисты в школе № 9 в Покровске (ДНР). На верхнем этаже учебного заведения разместили снайперские позиции и крупнокалиберные пулеметы, во дворе — тяжелую технику и РСЗО, в спортзале, как указал генерал, удерживают жителей близлежащих домов. Последнее делается под предлогом обеспечения безопасности.

Казармы и огневые позиции украинские подразделения оборудовали в зданиях школ № 11 и № 17 в Константиновке.

Склады оружия и боеприпасов, а также огневые позиции оборудованы ВСУ в Николаеве на территориях школ № 40, № 43 и лицея № 25.