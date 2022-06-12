ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Число пострадавших выросло до девяти

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка. Число пострадавших при происшествии возросло до восьми, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) в Кировском районе Донецка число жертв возросло до девяти человек: погиб мужчина, получили ранения восемь мирных жителей, включая ребенка 2012 года рождения», — сказано в сообщении штаба в Telegram-канале.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее днем сообщало, что ВСУ пять раз обстреливали Кировский район Донецка. Украинские военные, как следует из сообщения, выпустили десять снарядов калибром 152 миллиметра и 11 снарядов калибром 122 миллиметра.

Минувшей ночью ВСУ в очередной раз накрыли огнем населенные пункты Донецкой Народной Республики. Целями ракет националистом стали Донецк, поселок Гольмовской и село Доломитное.