Неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсонской области | 360°

Важное 02 ноября 2022, 08:28 Неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсонской области ТАСС: неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсонской области

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Пока не установленные лица открыли огонь по мирными жителями Херсонской области. Все случилось при подходе к набережной Голая Пристань, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Буксир РБТ-1 „Ридса“, перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голая Пристань был обстрелян со стороны набережной из стрелкового оружия неустановленными вооруженными людьми», — заявил представитель экстренных служб.

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Информация о пострадавших уточняется.

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Ранее жителей Херсона попросили временно переселиться на левый берег Днепра. Это связано с рисками для их жизни и безопасности из-за возможного нападения ВСУ.

Зампред правительства региона Екатерина Губарева на этой неделе заявила, что переехавшие в другие субъекты РФ местные жители смогут получить российские паспорта в течение месяца после подачи заявления