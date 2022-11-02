Неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсонской области | 360°

02 ноября 2022, 08:28
Неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсонской области
ТАСС: неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсонской области
Пока не установленные лица открыли огонь по мирными жителями Херсонской области. Все случилось при подходе к набережной Голая Пристань, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Буксир РБТ-1 „Ридса“, перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голая Пристань был обстрелян со стороны набережной из стрелкового оружия неустановленными вооруженными людьми», — заявил представитель экстренных служб.
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Информация о пострадавших уточняется.
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Ранее жителей Херсона попросили временно переселиться на левый берег Днепра. Это связано с рисками для их жизни и безопасности из-за возможного нападения ВСУ.
Зампред правительства региона Екатерина Губарева на этой неделе заявила, что переехавшие в другие субъекты РФ местные жители смогут получить российские паспорта в течение месяца после подачи заявления
Ситуация в Херсоне
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