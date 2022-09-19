ВСУ обстреляли Еленовку натовскими снарядами | 360°

Спецоперация 19 сентября 2022, 22:06 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ обстреляли Еленовку натовскими снарядами ВСУ обстреляли Еленовку снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров РИА «Новости»

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Украинские силовики выпустили по Еленовке калибра снаряды 155 миллиметров, которые используются военными западного блока НАТО. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) по направлению: 18:20 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», — отмечается в сообщении.

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Еленовка находится в 10 километрах к югу от столицы ДНР Донецка. В конце июля киевские силовики обстреляли расположенную здесь колонию, в которой были украинские военнопленные. В результате удара из американского вооружения HIMARS погибли 50 и были ранены 73 человека.

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США и другие западные государства продолжают поддерживать Киев. Страны военно-политического блока передают на нужды ВСУ дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, а также снаряды. Это вооружение используется для обстрелов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов.

Украинских военнослужащих не останавливает тот факт, что жертвами атак становятся мирные жители. Утром 19 сентября ВСУ вновь обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку.

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