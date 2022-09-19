ВСУ обстреляли населенные пункты в ДНР из тяжелой артиллерии | 360°

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ВСУ обстреляли населенные пункты в ДНР из тяжелой артиллерии

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ открыли огонь по Донецку, Макеевке и Докучаевску

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Утром 19 сентября украинские силы открыли огонь по нескольким населенным пунктам в Донецкой Народной Республике (ДНР). Под обстрел попали Донецк, Ясиноватая, Макеевка и другие населенные пункты. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 07:25 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский район). Выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра», — сообщили сотрудники ведомства.

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Спустя 25 минут, в 07:50 по местному времени, произошел еще один прилет по этим же районам.

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Кроме того, всего за час под обстрел со стороны ВСУ попали и другие населенные пункты ДНР. Среди них — Макеевка, Докучаевск, Ясиноватая и Минеральное. В основном ВСУ использовались снаряды калибром 152 и 155 миллиметров. Немалая часть обстрелов велась со стороны населенного пункта Орловка.

О разрушениях, пострадавших и других последствиях прилетов пока не сообщается.

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