Бойцы ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале. В общей сложности по городу выпустили четыре снаряда.

Атаку украинские военные вели со стороны Новомихайловки. Крупнокалиберными снарядами ударили по Кировскому району Донецка.

Позже вооруженные формирования Украины обстреляли из крупнокалиберной артиллерии Макеевку, выпустив по ней три снаряда.

Артиллерия калибра 155 миллиметров, напомнило РИА «Новости», находится на вооружении стран, входящих в НАТО. США, Австралия и Канада поставили ВСУ десятки гаубиц М777, которые украинская сторона использует для обстрелов жилых кварталов Донбасса.

После начала спецоперации на Украине военнослужащие ВС РФ совместно с союзными войсками освободили ЛНР и значительную часть ДНР.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко заметил, что российские военные вместе с бойцами республик Донбасса уверенно продвигаются вперед, выбивая украинских солдат со своих позиций.