Михаил Онуфриенко: продвижение ВС РФ сравнимо с неизбежностью не катка, но танка

За последние сутки Генштаб Украины обнародовал массу сообщений о новостях с фронта. Военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с «360» вычленил три важные вещи, из которых можно сделать выводы о состоянии войск противника и тактике российских военнослужащих.

Далее — его прямая речь.

Трижды освобожденная Ивановка

Первое: украинские силы тактической группы «Чарли» отступили из населенных пунктов Новая Каменка и Стряповка. Второе: противник пытается продвигаться в направлении Соледара и Бахмута. И третье: освобожден поселок Ивановка в Херсонской области.

Начнем с третьего. Я специально поднял карту и пересмотрел: Ивановку противник освобождает как минимум третий раз. Село расположено в серой зоне, на самом севере Херсонской области. И предыдущее освобождение состоялось 11 июля — четыре дня назад. Видимо, больше сообщать нечего. А хочется где-то победить и что-то освободить.

Соледар и Северск

Теперь по поводу Соледара и Северска. Если отбросить эвфемизмы Генштаба хунты и излишне шапкозакидательские сообщения некоторых наших Telegram-каналов, которых за последние сутки-двое было очень много, то ВС РФ вошли на восточные окраины и Северска, и Соледара. Но ни о каком контроле в любом виде над всем Северском речи не идет.

Противник сохраняет позиции на нескольких господствующих высотах, в том числе и в соседних селах. Поэтому освобождение Северска займет еще некоторое время

Хотя говорилось о бегстве вооруженных сил противника из Северска, речь идет <...> о переброске приблизительно одного батальона из Северска в Соледар. Кроме солдат, перебросили еще от 30 до 50 единиц тяжелой техники.

Причина понятна: наши вооруженные силы сейчас мало того, что не снижают давление на все эти города-форты, о которых говорил Залужный, но и активно атакуют и Северск, и Соледар. И очень сильно давят на Бахмут. Вооруженных сил противника для полноценного сопротивления на всех участках фронта не хватает.

Они из последних сил сейчас бьются, где Долина и Краснополье, пытаясь не допустить продвижения по трассе Изюм — Славянск. Поэтому вынуждены перебрасывать [силы] между этими городами, освобождая, по их мнению, самое слабое звено и наименее важное. Это действительно так.

Северск играет наименьшее значение в этой связке городов. Во-первых, потому, что его положение достаточно безнадежно. Он расположен в низине. На господствующих высотах на правом берегу Северского Донца, в той же Григорьевке, находятся наши войска. Оборонять город очень тяжело. Поэтому делается попытка удержать хотя бы Соледар.

Соледар вытянут на более чем 10 километров с северо-запада на юго-восток. Как раз на юго-восток уже вошли наши части, все остальное они (ВСУ — прим. ред.) пытаются удержать. При этом надо учесть, что Северск через несколько сел практически смыкается, плавно переходит в Бахмут. А Бахмут по населению в шесть раз больше Соледара и примерно в три с половиной раза больше по площади. Это достаточно крепкий орешек, взять который будет второй задачей группировки после Северска и Соледара.

Главное блюдо

И это будет достаточно сложно, потому что к этому времени нужно будет, ко всему, прочему, уничтожить группировку противника, которая до сих пор обороняет Углегорскую ТЭС и Новолуганское. Кроме того, [необходимо] взять еще ряд населенных пунктов, расположенных на южной трассе, ведущей в Бахмут, он же Артемовск. После этого можно будет приступить к главному блюду — уничтожению оставшихся войск в Славянске, Краматорске, Торце, Константиновке и так далее.

В целом положение войск противника так же безнадежно, каким оно было в Северодонецке и Лисичанске. Мы видим перемалывание войск противника до тех пор, пока они не будут готовы под ударами наших войск отступать с удерживаемых позиций. Это и происходит. Может быть, медленнее, чем нам хотелось, но тем не менее с неизбежностью не катка, а танка.