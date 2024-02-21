21 февраля 2024, 09:32
ВСУ оборудовали полевой госпиталь рядом с храмом на Краснолиманском направлении
Марочко: ВСУ разместили полевой госпиталь рядом с храмом на юге Белогоровки
Вооруженные силы Украины оборудовали полевой госпиталь на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«В районе храма, расположенного в южной части Белогоровки, ВФУ оборудовали полевой госпиталь», — написал он.
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В госпитале оказывают первичную помощь украинским боевикам. Также специалисты помогают раненым солдатам стабилизировать состояние.
После пациентов направляют различными видами транспорта в Северск.
Марочко также сообщал, что авиация ВСУ активизировалась в трех зонах проведения спецоперации. Речь идет о Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Украинская авиация работает очень осторожно. Боевики ВСУ стараются не попадать в зону поражения российских зенитных ракетных комплексов. Также украинские военные делают все для того, чтобы затруднить «наведение на цель».
ЛНР
ВСУ
Украина
Северск
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