Спецоперация 20 февраля 2024, 10:44 Украинская авиация активизировалась на трех направлениях СВО Марочко: авиация ВСУ активизировалась на трех направлениях в зоне СВО Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинская авиация активизировалась на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

Он отметил, что авиация противника активизировалась сразу на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

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«Нашими средствами наблюдения ПВО фиксируется увеличения воздушных целей как на предельно малых, так и больших высотах», — уточнил он.

Российские подразделения зафиксировали как пилотируемые, так и беспилотные средства воздушного нападения и разведки ВСУ. По словам Марочко, украинская авиация работает крайне осторожно.

Противник старается не заходить в зону поражения российских зенитных ракетных комплексов. ВСУ используют все всевозможные способы «затруднения наведения на цель».

Также российские системы зафиксировали пуски крылатых ракет класса воздух — поверхность — Storm Shadow/SCALP.

Марочко сообщал, что боевики ВСУ до сих пор используют гражданские объекты и прячут там свое вооружение. На Купянском направлении российские войска поразили места скопления техники противника.