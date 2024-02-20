20 февраля 2024, 10:44
Украинская авиация активизировалась на трех направлениях СВО
Марочко: авиация ВСУ активизировалась на трех направлениях в зоне СВО
Украинская авиация активизировалась на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.
Он отметил, что авиация противника активизировалась сразу на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.
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«Нашими средствами наблюдения ПВО фиксируется увеличения воздушных целей как на предельно малых, так и больших высотах», — уточнил он.
Российские подразделения зафиксировали как пилотируемые, так и беспилотные средства воздушного нападения и разведки ВСУ. По словам Марочко, украинская авиация работает крайне осторожно.
Противник старается не заходить в зону поражения российских зенитных ракетных комплексов. ВСУ используют все всевозможные способы «затруднения наведения на цель».
Также российские системы зафиксировали пуски крылатых ракет класса воздух — поверхность — Storm Shadow/SCALP.
Марочко сообщал, что боевики ВСУ до сих пор используют гражданские объекты и прячут там свое вооружение. На Купянском направлении российские войска поразили места скопления техники противника.
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