ВСУ оборудовали огневые точки в техникуме в Славянске

Украинские военные оборудовали огневые позиции и снайперские точки в одном из техникумов Славянска (ДНР). Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«В Славянске Донецкой Народной Республики — в учебных корпусах и общежитии техникума (улица Центральная) — украинскими вооруженными формированиями оборудованы огневые позиции и снайперские точки, а в помещениях учреждения неонацисты удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве живого щита», — сказал он.

3 августа Мизинцев сообщил, что за сутки российские военные вывезли 25 тысяч человек в Россию из опасных районов Украины и Донбасса. За все время проведения спецоперации эвакуировали более трех миллионов человек, среди которых было более 486 тысяч детей.

При этом Мизинцев отметил, что российская сторона продолжает получать просьбы об эвакуации. Люди просят вывезти их в Россию, а также в безопасные районы Донбасса, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.