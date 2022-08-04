Российские военные эвакуировали более 25 тысяч человек из опасных районов Украины и Донбасса

Более 25 тысяч человек вывезли в Россию из опасных районов Украины и Донбасса. Такое количество людей российские военные вывезли за сутки, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 233 человека, в том числе 4097 детей», — заявил генерал-полковник.

Он уточнил, что за все время проведения спецоперации эвакуировали 3 076 154 человека, среди которых было более 486 тысяч детей. При этом Мизинцев отметил, что российская сторона продолжает получать просьбы об эвакуации. За прошедшие сутки поступило 27 таких обращений. Люди просят вывезти из в Россию, а также в безопасные районы Донбасса, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

Всего в базе данных Минобороны насчитывается более 2,7 миллионов подобных просьб. Для прибывших продолжают работать свыше 9,5 тысяч пунктов временного размещения в разных регионах России.