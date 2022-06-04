ВСУ обесточили 20 трансформаторных подстанций в Донецке

Украинские военные обстреляли Донецк, после чего 20 тысяч жителей поселка Шахты имени Челюскинцев остались без электричества. Об этом в сообщил Telegram-канал Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в ДНР.

В Петровском районе города обесточено 20 трансформаторных подстанций. Также загорелось здание Административно-бытового комплекса из-за обстрела обстрела ВФУ Шахты имени Челюскинцев.

Информация о последствии происшествия продолжает поступать.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии. По данным СЦКК, они выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра. Также шесть снарядов калибром 122 миллиметра прилетело в Гольмовский со стороны Новолуганского.

Зафиксированы обстрелы и в Петровском районе Донецка. 10 снарядов такого же калибра украинские военные выпустили со стороны Красногоровки.