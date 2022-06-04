Утром 4 июня ВСУ обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии. Об этом сообщили представители ДНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в Telegrаm-канале.

«08:05 —населенный пункт Новолуганское — населенный пункт Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра», — сообщили они.

Чуть позже стало известно, что ВСУ открыли огонь с той же точки и по другому направлению. Представители ДНР в СЦКК сообщили, что в 08:20 утра по местному времени украинская сторона выпустила шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому со стороны Новолуганского.

В это же время зафиксировали прилеты и в Петровском районе Донецка. 10 снарядов такого же калибра ВСУ выпустили со стороны Красногоровки.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что от обстрелов со стороны украинской армии пострадали пятеро местных жителей. Они получили ранения около резервного водохранилища. Слова Приходько процитировали 3 июня на сайте «Газеты.Ru».