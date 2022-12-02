Спецоперация 02 декабря 2022, 14:55 ВСУ не захватывали город Пологи Запорожской области — Балицкий Врио главы Запорожья Балицкий назвал фейком сообщения о захвате ВСУ города Пологи Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Сообщения ряда СМИ о якобы захвате ВСУ города Пологи Запорожской области не соответствуют действительности, написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. Он призвал россиян отписаться от украинских пабликов, чтобы «не быть одураченными киевскими пропагандистами».

Глава региона назвал фейками сообщения о якобы эвакуации жителей из Михайловки и Васильевки, а также данные об отсутствии электричества и воды в Запорожской области. Он назвал подобные вбросы попыткой дестабилизировать мирную жизнь и посеять панику среди жителей.

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«Нацисты целятся в гражданскую инфраструктуру и социальные объекты, пытаясь уничтожить жилищно-коммунальную структуру, но получают достойный и сокрушительный отпор», — подчеркнул Балицкий.

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Он добавил, что в ночь на 2 декабря ВСУ нанесли артиллерийский удар по трансформаторной подстанции Токмака — это город в Пологовском районе. В то же время военные пресекли попытки провокаций на подстанции в Энергодаре, а в Мелитополе сработали системы ПВО. Врио губернатора заверил жителей, что ВС России надежно защищают границы области и ВСУ не получат ни одного метра российской земли.