02 декабря 2022, 10:36
Союзники атаковали место дислокации ВСУ в Запорожье
Глава ВГА Запорожской области Рогов: ВС России атаковали дислокациию ВСУ в регионе
В ночь на 2 декабря ВС России нанесли ракетный удар по объектам в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом в Telergam-канале сообщил глава региона со стороны РФ Владимир Рогов.
«Сегодня ночью в результате удара уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья», — написал он.
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Рогов отметил, что это пока предварительная информация. По его словам, пораженный объект был местом дислокации ВСУ.
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