Спецоперация 02 декабря 2022, 10:36 Союзники атаковали место дислокации ВСУ в Запорожье Глава ВГА Запорожской области Рогов: ВС России атаковали дислокациию ВСУ в регионе Telegram

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В ночь на 2 декабря ВС России нанесли ракетный удар по объектам в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом в Telergam-канале сообщил глава региона со стороны РФ Владимир Рогов.

«Сегодня ночью в результате удара уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья», — написал он.

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Рогов отметил, что это пока предварительная информация. По его словам, пораженный объект был местом дислокации ВСУ.

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