Военнослужащие ВСУ не могут покинуть Северодонецк. Об этом рассказал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Его слова процитировало РИА «Новости».

О блокировке украинских военных в черте Северодонецка Басурин рассказал участникам пресс-тура, организованного Минобороны.

«Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет», — сказал он.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что штурм Северодонецка силами союзных войск — «вопрос короткого времени». Одновременно с этим подобные вооруженные столкновения пройдут и в Лисичанске. По словам Мирошника, жители этого населенного пункта регулярно рассказывают о перестрелках. Он предположил, что огонь открывают формирования украинской армии с террористическим уклоном.