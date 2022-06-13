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    13 июня 2022, 12:00

    ВСУ не смогут выбраться из Северодонецка — Басурин

    Басурин заявил, что ВСУ попали в окружение союзными войсками в Северодонецке

    Анна Усачева

    Военнослужащие ВСУ не могут покинуть Северодонецк. Об этом рассказал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Его слова процитировало РИА «Новости».

    ВСУ не смогут выбраться из Северодонецка — Басурин

    О блокировке украинских военных в черте Северодонецка Басурин рассказал участникам пресс-тура, организованного Минобороны.

    «Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет», — сказал он.

    Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что штурм Северодонецка силами союзных войск — «вопрос короткого времени». Одновременно с этим подобные вооруженные столкновения пройдут и в Лисичанске. По словам Мирошника, жители этого населенного пункта регулярно рассказывают о перестрелках. Он предположил, что огонь открывают формирования украинской армии с террористическим уклоном.