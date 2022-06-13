Штурм Лисичанска и Северска назвали «вопросом короткого времени»

Штурм Лисичанска и Северска силами союзных войск — вопрос ближайшего времени. Таким выводом в Теlеgrаm-канале поделился посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Основной штурм Лисичанска, скорее всего, будет происходить вместе со штурмом Северска, чтобы не дать уйти из образующегося котла, „треугольника“, в сторону Славянска никому. Это вопрос достаточно короткого времени», — написал он.

По его словам, жители Лисичанска рассказывают о перестрелках в черте населенного пункта. Их ведут представители украинской армии. При этом Мирошник отметил, что союзных войск в городе еще нет. Он предположил, что огонь открывают представители террористических украинских батальонов.

Также Мирошник описал ситуацию в ряде других населенных пунктов ЛНР. По его словам, из Приволья часть ВСУ вышла в сторону Новодружевки. Кроме того, Мирошник сообщил о многочисленных возгораниях на территории северодонецкого «Азота». Он сказал, что это горит техника ВСУ.