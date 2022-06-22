«ВСУ не рядом». Власти Херсонской области опровергли сообщения о продвижении украинской армии

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг информацию о продвижении ВСУ. Видеообращение появилось в его Telegram-канале.

«Украинская армия никуда не продвигается. И рассказы про то, что заняли Киселевку, еще какие-то объекты, — все неправда», — заявил Стремоусов.

Он добавил, что украинские войска «как раз отодвигаются» из-за низкого морального духа и отсутствия должного обеспечения.

«Как всегда, все происходит на уровне фейка. Хочу успокоить жителей Херсона: ВСУ не рядом, ВСУ не идут. В Херсоне все хорошо», — резюмировал заместитель главы ВГА.

Накануне Кирилл Стремоусов назвал самоубийством попытки ВСУ прорваться в Херсонскую область и отметил, что пример тому — несколько провалившихся операций. Стремоусов добавил, что у украинской армии уже нет ударной силы и «никто не хочет умирать за режим Зеленского». Ситуацию в Херсонской области замглавы ВГА назвал спокойной.